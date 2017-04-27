На западе Москвы разгуливает неадекватный мужчина с молотком

Утром 27 апреля стражи порядка получили сообщение о том, что возле дома №10 по Аминьевскому шоссе разгуливает неадекватный мужчина с молотком, передает сетевое издание m24.ru. Злоумышленник успел разбить несколько автомобилей.
На место выехал наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают хулигана.
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