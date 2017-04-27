В Дамаске прогремел мощный взрыв

Около 04:00 мск в непосредственной близости от аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар, передает РИА ФАН. Очевидцы сообщают, что его было слышно по всей сирийской столице.

Точной информации о причинах ЧП пока нет. По неподтвержденным данным, на складе боеприпасов произошла детонация после атаки боевиками базы ВВС Сирии.