В Дамаске прогремел мощный взрыв

Около 04:00 мск в непосредственной близости от аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар, передает РИА ФАН. Очевидцы сообщают, что его было слышно по всей сирийской столице.
Точной информации о причинах ЧП пока нет. По неподтвержденным данным, на складе боеприпасов произошла детонация после атаки боевиками базы ВВС Сирии.
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