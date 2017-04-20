Китайцу из головы вытащили гвоздь с куском черепа

Житель китайской провинции Хубэй пережил операцию по извлечению из головного мозга восьмисантиметрового гвоздя. Врачам пришлось вытащить его вместе с частью костной ткани.

Инцидент произошел 12 апреля 2017 года во время строительных работ в одной из деревень в уезде Цзыгуй, передает China News Service. По данным информагентства, гвоздь вошел мужчине в голову в районе виска на глубину пяти сантиметров, но при этом он не повредил жизненно важные кровеносные сосуды мозга.

Первоначально мужчину экстренно доставили в уездную больницу, но через некоторое время его перевели в больницу города Ичан. К этому времени потерпевший уже находился в состоянии комы.

Операция по извлечению гвоздя из головного мозга длилась два часа. Из-за возникших затруднений врачам пришлось также вырезать фрагмент костной ткани. На данный момент мужчина все еще находится в больнице.

Напомним, похожая история произошла в Китае в феврале 2017 года. Двое жителей города Наньнин во время игры в бильярд поссорились, после чего один из них разломил кий на две части, повалил соперника и воткнул ему в голову фрагмент игрового инструмента.

@dr_Semenich @treugolny_hui Врач рассказывал: пришел пациент, говорит - Чета башка трэщит.

Сделали рентген, у него гвоздь сотка по самую шляпку в череп забит. — vietnam (@vietnammmm) 14 апреля 2017 г.

Чудесным образом мужчина сумел пережить нападение. Медики извлекли из его головы фрагмент кия, и через некоторое время мужчина пришел в сознание.