Российский режиссер впал в кому в Таиланде

Российский режиссер Федор Кудряшов стал жертвой несчастного случая в Таиланде. Теперь за жизнь мужчины, впавшего в кому, борются медики.

Инцидент произошел на пляже в Паттайе. Федора Кудряшова сбил гидроцикл, когда мужчина плавал с маской в 25 метрах от берега, где было разрешено купание. Произошедшее первым заметил старший сын Кудряшова. Жена режиссера, художница театра "Новая опера" Этель Иошпа, при помощи других людей смогла вытащить супруга на берег.

Кудряшов получил серьезную черепно-мозговую травму. Скорая прибыла через полчаса, и находящегося без сознания российского режиссера доставили в больницу, где врачи сделали сложную операцию по вскрытию черепа для удаления гематомы. Операция шла больше четырех часов. Однако у мужчины началось воспаление легких. В итоге, он впал в кому, передает Life.ru.

Позднее понадобилась вторая операция. чтобы снять отек мозга. Сейчас семье нужна финансовая помощь. Дело в том, что страховки хватило только на одну операцию и три дня в больнице. Однако оплатить нужно и вторую операцию, а также процедуры и уход, расходы на жилье переводчика. Придется заплатить и за перелет. К слову, один день в больнице обходится семье в три тысячи долларов.

К слову, недавно вышел из комы актер Алексей Янин, переживший весной 2015 года инсульт. Сейчас артист восстанавливается и даже делает успехи. "Сегодня Алеша стоял в зале на ногах (при помощи конечно) ,а завтра начинаем заниматься на локомате (будем ходить на подвесах). Ему трудно,жалуется,что болит нога. Разговаривает, многое вспоминает. Вообщем мы стараемся.Благодарим вас всех за поддержку .Она нам очень нужна. Дай вам бог. Всех обнимаю", – в начале декабря написала мать актера Ольга Янина на страничке в соцсети, посвященной артисту.