Обиженный бизнесмен убил компаньона в центре Москвы

В Москве полиция расследует убийство директора крупной компании по производству смазочных материалов и подшипников Александра. По предварительной версии следствия, с бизнесменом расправился его бывший деловой партнер.

Как удалось выяснить полицейским, накануне трагедии между предпринимателями произошел конфликт. По-видимому, экс-партнер Александра обиделся на то, что тот занял у него некоторую сумму денег, а затем вышел из бизнеса и долг отдавать не спешил.

В ходе ссоры один из мужчин достал боевой пистолет Мкарова и выстрелил в свою жертву, передает РЕН ТВ. После этого злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако ему помешал охранник Александра.

Позже бизнесмен был госпитализирован с тремя пулевыми ранениями в область груди. К сожалению, врачам его спасти не удалось – в больнице он скончался. Подозреваемый в убийстве экс-партнер Александра был задержан правоохранительными органами.

На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В скором времени предпринимателю будут предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что конфликт из-за денежного долга довольно часто становится мотивом для убийства. Так, в декабре прошлого года большой резонанс приобрела история зверской расправы над молодым бизнесменом из Красноярска.

Злоумышленники похитили мужчину, затем задушили и выбросили его тело в овраг. При этом жена предпринимателя слышала по телефону, как его убивают.