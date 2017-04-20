Обиженный бизнесмен убил компаньона в центре Москвы
Как удалось выяснить полицейским, накануне трагедии между предпринимателями произошел конфликт. По-видимому, экс-партнер Александра обиделся на то, что тот занял у него некоторую сумму денег, а затем вышел из бизнеса и долг отдавать не спешил.
В ходе ссоры один из мужчин достал боевой пистолет Мкарова и выстрелил в свою жертву, передает РЕН ТВ. После этого злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, однако ему помешал охранник Александра.
Позже бизнесмен был госпитализирован с тремя пулевыми ранениями в область груди. К сожалению, врачам его спасти не удалось – в больнице он скончался. Подозреваемый в убийстве экс-партнер Александра был задержан правоохранительными органами.
На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В скором времени предпринимателю будут предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что конфликт из-за денежного долга довольно часто становится мотивом для убийства. Так, в декабре прошлого года большой резонанс приобрела история зверской расправы над молодым бизнесменом из Красноярска.
Злоумышленники похитили мужчину, затем задушили и выбросили его тело в овраг. При этом жена предпринимателя слышала по телефону, как его убивают.
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