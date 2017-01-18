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Жертвой преступления стал директор одного из столичных автосервисов
Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus
В связи с нахождением автомобиля злоумышленников, объявленный в городе план "Перехват" был отменен. Розыск причастных к преступлению продолжается.
Преступники оставили Mercedes на Пятницком шоссе. "Для розыска и задержания подозреваемых в совершении преступления были организованы мероприятия, предусмотренные планом "Перехват", в ходе которых иномарка, предположительно на которой злоумышленники скрылись с места происшествия, была найдена полицейскими брошенной на Пятницком шоссе", – цитирует представителя столичного главка полиции Life.ru.
Кроме того, в Сети появилось новое видео, касающееся происшествия. На нем показано, как правоохранители осматривают Lexus, в котором расстреляли бизнемена в центре Москвы.
Отметим, в правоохранительных органах выдвинули версию о том, что произошедшее – дело рук киллера, работавшего по заказу. Установлено, что в результате нападения в центре Москвы пострадал 45-летний бизнесмен Леонид Нувахов.
Как писали Dni.ru, по предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в
голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле Lexus. По факту покушения на
бизнесмена возбуждено Уголовное дело по статьям "Убийство" и
"Незаконный оборот оружия".
Напомним, трагедия произошла 18 января около 17:45 на Шмитовском проезде. Неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь. В результате обстрела предприниматель получил тяжелые ранения – пуля попала ему в голову.
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