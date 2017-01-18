Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus

Стражи порядка обнаружили Mercedes, на котором преступники скрылись после расстрела бизнесмена Леонида Нувахова на Шмитовском проезде в центре Москвы. Автомобиль был брошен в одном из дворов на территории Северо-Западного округа столицы.

В связи с нахождением автомобиля злоумышленников, объявленный в городе план "Перехват" был отменен. Розыск причастных к преступлению продолжается.

Преступники оставили Mercedes на Пятницком шоссе. "Для розыска и задержания подозреваемых в совершении преступления были организованы мероприятия, предусмотренные планом "Перехват", в ходе которых иномарка, предположительно на которой злоумышленники скрылись с места происшествия, была найдена полицейскими брошенной на Пятницком шоссе", – цитирует представителя столичного главка полиции Life.ru.

Кроме того, в Сети появилось новое видео, касающееся происшествия. На нем показано, как правоохранители осматривают Lexus, в котором расстреляли бизнемена в центре Москвы.

Отметим, в правоохранительных органах выдвинули версию о том, что произошедшее – дело рук киллера, работавшего по заказу. Установлено, что в результате нападения в центре Москвы пострадал 45-летний бизнесмен Леонид Нувахов.

Как писали Dni.ru, по предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил в голову предпринимателя, когда тот находился в своем автомобиле Lexus. По факту покушения на бизнесмена возбуждено Уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".



Напомним, трагедия произошла 18 января около 17:45 на Шмитовском проезде. Неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь. В результате обстрела предприниматель получил тяжелые ранения – пуля попала ему в голову.