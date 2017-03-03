В Благовещенске зверски убили семью бизнесмена

В Благовещенске полиция расследует жестокое убийство семьи из трех человек. Пожилые супруги и их сын были найдены мертвыми в собственном доме.

В доме в Весеннем переулке девушка обнаружила тела 60-летнего отца, 57-летней матери и 29-летнего брата – все они скончались от ножевых ранений. По словам источника в оперативных службах, следы взлома зафиксированы не были, все вещи находились на своих местах, сообщает Life.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", заявили в Следственном комитете по Амурской области. Имеются ли у правоохранительных органов подозреваемые, пока не известно. Остаются неясными и мотивы злоумышленника.

Глава семейства являлся бизнесменом и руководил компанией "Автокомплект", передает "Интерфакс". В Следственном комитете подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось о трагедии в Воронежской области, где местный житель похитил и убил полуторагодовалую дочь. Выяснилось, что жена грозилась запретить ему видеться с ребенком. Вероятно, злоумышленник расправился с малышкой, чтобы не делить ее с супругой.