В Благовещенске зверски убили семью бизнесмена
В доме в Весеннем переулке девушка обнаружила тела 60-летнего отца, 57-летней матери и 29-летнего брата – все они скончались от ножевых ранений. По словам источника в оперативных службах, следы взлома зафиксированы не были, все вещи находились на своих местах, сообщает Life.ru.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", заявили в Следственном комитете по Амурской области. Имеются ли у правоохранительных органов подозреваемые, пока не известно. Остаются неясными и мотивы злоумышленника.
Глава семейства являлся бизнесменом и руководил компанией "Автокомплект", передает "Интерфакс". В Следственном комитете подтвердили эту информацию.
Ранее сообщалось о трагедии в Воронежской области, где местный житель похитил и убил полуторагодовалую дочь. Выяснилось, что жена грозилась запретить ему видеться с ребенком. Вероятно, злоумышленник расправился с малышкой, чтобы не делить ее с супругой.
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