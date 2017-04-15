Под Москвой задержали греческого борца

В Подмосковье правоохранители задержали члена сборной Греции по вольной борьбе Георгиоса Пападопулоса. Его подозревают в угоне автомобиля.

"Один из эпизодов противоправной деятельности зарегистрирован на территории Москвы в районе Марфино", – рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.