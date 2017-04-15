В Чили произошло мощное землетрясение

На территории Чили произошло мощное землетрясение. Амплитуда толчков составила 6,2 балла по шкале Рихтера, сообщили в Геологической службе США. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
6⃣2⃣ ���� Earthquake M 6.2, 15/04 05:19, depth: 208 Km, NORTHERN CHILE #earthquake #gfz pic.twitter.com/BVBzGczR9E— World Earthquakes (@eqgr_world) 15 апреля 2017 г.
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