Как российский генерал лишился ног в Сирии

Стали известны обстоятельства, при которых в Сирии был тяжело ранен российский генерал-майор Петр Милюхин. Выяснилось, что начальник управления боевой подготовки пострадал во время нападения боевиков на его автоколонну.

ЧП случилось 16 февраля в сирийской провинции Хомс, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников, близких к военному ведомству. Милюхин вместе с пятью военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону Хомса в бронемашине "Тигр" в составе автоколонны.

Генералу предстояло оценить уровень подготовки сирийских солдат, противостоявших радикальным исламистам. Кроме того, он должен был донести до армии новые вводные Генштаба Вооруженных сил России.

На четвертом километре от Тияса колонна подверглась нападению боевиков. Бронемашина была подорвана с помощью радиоуправляемого фугаса, заложенного у дороги. Кроме того, экстремисты открыли огонь из автоматов.

В результате атаки погибли четыре человека из шести находившихся в бронемашине. Имена жертв не называются, однако известно, что среди военных был старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко.

Милюхин получил серьезные увечья: ему оторвало ноги, осколком выбило глаз. Генерал находится в 56-м реанимационном отделении Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Как отметили в приемной медучреждения, врачи следят за его состоянием. Минобороны пока не прокомментировало информацию.

Напомним, 3 марта стало известно, что начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин получил тяжелые ранения в Сирии. Сообщалось, что он подорвался на мине во время боев за Пальмиру.