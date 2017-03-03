Российский генерал потерял обе ноги в Сирии

В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Офицер потерял обе ноги и глаз.

Генерал-майор Милюхин подорвался на мине больше недели назад во время боев за Пальмиру. Как сообщают российские СМИ, на месте раненому была оказана первая медицинская помощь. Однако состояние пострадавшего ухудшилось, и спецрейсом его доставили в Москву, в военный госпиталь имени Бурденко.

Это первый российский генерал, который был ранен в Сирии, пишет интернет-газета "Фонтанка". "Он у нас. Сказать больше мы не имеем права", – сообщили в 56-м отделении госпиталя.

По информации издания, Милюхин отвечал за разработку боевых операций и контролировал их выполнение. Издание Infox.ru со ссылкой на представителей Минобороны и военного госпиталя сообщает, что при подрыве мины генерал потерял обе ноги.

Напомним, 20 февраля автомобиль с российскими военнослужащими подорвался на радиоуправляемом фугасе в Сирии. В результате инцидента четверо человек погибли.

Войска запрещенной в России террористической организации "ИГ" захватили Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016-го город был освобожден от боевиков, однако в декабре они вновь взяли его под контроль.

Новое наступление под Пальмирой началось в середине января 2017 года. 2 марта министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии города. В настоящее время инженеры занимаются разминированием освобожденных районов.