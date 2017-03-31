На станции Фили под колесами поезда погиб мужчина

На железнодорожной станции Фили в столице мужчина попал под поезд. От полученных травм он скончался, пишет "Комсомольская правда".
По предварительным данным, мужчина нарушал правила безопасного поведения на железной дороге и находился на путях перед приближающимся составом. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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