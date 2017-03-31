Известная модель найдена мертвой

Успешная 21-летняя модель, фото которой украшало обложку одного из номеров индийского Vogue, была найдена мертвой в Бангладеш. Полицейские предполагают, что девушка могла покончить с собой.

Тело студентки медицинского факультета Рауды Атиф было найдено однокурсниками в общежитии колледжа в городе Раджшахи. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что комната модели в момент трагедии была заперта изнутри.

���� ��: @olgavetrova Публикация от Rau. Maldivian. �� (@raudhaathif) Фев 27 2017 в 2:01 PST

На теле девушки не было обнаружено признаков насильственных действий. Это позволяет предположить, что Рауда покончила с собой, передает Dhaka Tribune.

Однокурсники модели признались, что до сих пор в шоке от ее неожиданной смерти. По словам одной из близких подруг Рауды, Айши, живущей в комнате по соседству, ничего подозрительного в ее поведении накануне трагедии она не заметила.

"Около 11 часов вечера она вошла в мою комнату, попросила ноутбук. Я не смогла одолжить ей его, так как он был разряжен. После этого она вернулась в свою комнату. Это был последний раз, когда я видела ее живой", – рассказала девушка.

��: @olgavetrova Photographer who will lead you into the realms of fantasy. For @tales_of_gaia �� Публикация от Rau. Maldivian. �� (@raudhaathif) Мар 20 2017 в 3:00 PDT

Отметим, что Рауда достигла немалых успехов в модельном бизнесе. Девушка стала известной после того, как снялась для обложки журнала Vogue-Индия в октябре 2016 года. Редакторы глянца были восхищены ее удивительной внешностью – редким сочетанием смуглой кожи и светло-зеленых глаз.