Молния ударила в два самолета в небе над Стамбулом

В небе над Стамбулом молния поразила два лайнера, которые готовились к посадке в аэропорту имени Ататюрка. Несмотря на инцидент оба самолета благополучно приземлились, передает НСН.
В результате происшествия никто не пострадал. О повреждении лайнеров не сообщается.
Известная певица высказалась о заболевании коллеги по цеху
В России могут ввести налог на долги и налог с продаж
В последнее время актриса носит свободные наряды
Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" пропал без вести на несколько часов