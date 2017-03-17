Молния ударила в два самолета в небе над Стамбулом

В небе над Стамбулом молния поразила два лайнера, которые готовились к посадке в аэропорту имени Ататюрка. Несмотря на инцидент оба самолета благополучно приземлились, передает НСН.

В результате происшествия никто не пострадал. О повреждении лайнеров не сообщается.