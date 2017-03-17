Убийце режиссера Якжиной дали 13 лет колонии

Суд признал 54-летнего Игоря Дроздова виновным в убийстве режиссера-документалиста Тамары Якжиной. Мужчина приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
В марте 2015 года Дроздов решил выяснить отношения со своей соседкой Якжиной. Это переросло в ссору. В ходе словесной перепалки мужчина убил режиссера, передает агентство "Москва".
Чтобы скрыть следы преступления Дроздов вывез тело Якжиной в Подмосковье, где похоронил, а личные вещи сжег. У убитой мужчина забрал паспорт и свидетельство на наследство на долю в квартире. На следующий день Дроздов решил продать квартиру за шесть миллионов рублей.
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