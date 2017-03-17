В кафе у безработной москвички украли шубу за 100 тысяч

В одном из столичных кафе у посетительницы украли норковую шубу. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Инцидент произошел на улице Мясницкая, передает агентство "Москва".
Пострадавшей оказалась 31-летняя временно неработающая жительница столицы. По подозрению в краже задержана 25-летняя домохозяйка. Возбуждено уголовное дело.
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