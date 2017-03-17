На Кипре взорвалась русская радиостанция

Утром 17 марта в здании русской радиостанции Russian Wave в Лимассоле прогремел взрыв. О происшествии сообщил бизнесмен Сергей Лаврухин в социальных сетях.

"Друзья из Лимасcола, вы целы?! Машины скорой помощи и пожарные приехали, квартал оцепили", – цитирует его "Газета.ru". Взрыв, в свою очередь, спровоцировал пожар. Видео с места происшествия было опубликовано на YouTube.