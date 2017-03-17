На севере Москвы из BMW X6 стащили 4,3 миллиона рублей

На улице Лавочкина в столице злоумышленник вытащил из автомобиля BMW X6 сумку с документами и деньгами. В ней было 4,3 миллиона рублей в иностранной валюте, передает сетевое издание m24.ru.

По всей видимости, кража стала возможной из-за невнимательности владельца машины, который не запер дверь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей "Москва".