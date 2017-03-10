Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге

Стивен Гутьеррас в прямом смысле загорелся на заседании суда в Майами по делу о поджоге. На 28-летнем адвокате вспыхнули брюки во время заключительной речи в защиту клиента.

Любопытно, что подзащитный Гутьерраса проходил по делу о поджоге собственной машины. Незадолго до инцидента юрист объяснял, что автомобиль взорвался без участия подсудимого, сообщает Miami Herald.

Во время выступления адвоката из его кармана неожиданно повалил дым. Юрист в панике выбежал из зала суда, оставив очевидцев в недоумении. "Это было сюрреалистично!" – отметил один из них.

Через некоторое время Гутьеррас вернулся и пояснил, что это не было вышедшей из-под контроля постановкой в защиту клиента. По его словам, в кармане загорелся аккумулятор электронной сигареты.

Правоохранительные органы начали расследование по факту инцидента. Полицейские уже обнаружили несколько обгоревших фрагментов батареи.

Напомним, что в январе 2017 года житель США Эндрю Холл получил серьезные ожоги лица и потерял семь зубов в результате взрыва электронной сигареты. "Я знаю, что эти устройства в ходу у тех, кто пытается бросить курить. Это здорово, но имейте ввиду: электронные сигареты могут взрываться без предупреждения", – написал в соцсети вейпер.