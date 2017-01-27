Жительница Воркуты избила сына из-за электронной сигареты

В ходе судебного заседания 27-летняя жительница Воркуты была приговорена к восьми месяцам ограничения свободы, передает Flashnord. Разбирательство началось еще в октябре 2016 года, когда классный руководитель одной из местных школ заметил синяки на лице 12-летнего школьника. Мальчик объяснил, что подрался со старшим братом. Однако тот эту информацию опроверг. Он рассказал, что накануне мать ударила его брата по лицу за то, что тот сломал ее электронную сигарету. Женщина признала свою вину и ходатайствовала о прекращении уголовного преследования в виду примирения сторон. Государственный обвинитель настаивал на продолжении дела. Кроме того, прокуратура обратилась с иском о взыскании с женщины компенсации морального вреда в пользу ребенка.