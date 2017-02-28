Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Инцидент произошел на церемонии открытия линии скоростных поездов между Парижем и Бордо, передает "Газета.ru". Один из жандармов при перемещении случайно открыл огонь по толпе.
В результате происшествия двое посетителей мероприятия получили легкие ранения. Представители правоохранительных органов устанавливают подробности произошедшего.
Тем временем в Сети уже появилась видеозапись выступления Франсуа Олланда. Во время выстрела французский президент на некоторое время опешил от неожиданности, потеряв дар речи.
"Я надеюсь, там не случилось ничего страшного", – сказал глава государства, обратив взгляд в сторону места происшествия. Помолчав еще несколько секунд, он вернулся к тексту выступления.
Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty— F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) 28 февраля 2017 г.
Однако многие пользователи Сети иначе истолковали молчание президента. Они считают, что французский лидер чересчур спокойно отреагировал на снайперские выстрелы. "Реакция Олланда эпична", – пишет один из пользователей Twitter.
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