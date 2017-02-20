Порошенко наградил убитого снайпером оперного певца

Украинский президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание героя оперному певцу Василию Слипаку, который был убит в бою с ополченцами Донбасса в июне 2016 года. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Как говорится в тексте документа, звание героя присвоено Слипаку "за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", и "самоотверженное служение украинскому народу". Кроме того, сообщается, что певец также награжден орденом "Золотая звезда".

Напомним, Василий Слипак построил карьеру во Франции и почти 20 лет прослужил в Парижской опере, однако бросил работу и вступил в ряды экстремистской группировки "Правый сектор", деятельность которой запрещена на территории России. В июне 2016 года, во время силовой операции Киева против жителей Донецкой и Луганской областей певец погиб от выстрела снайпера.

В июле ополченцы Донбасса заявили, что Слипак сам спровоцировал бой, в котором погиб не только он, но и его товарищи. При этом, сразу после похорон Порошенко посмертно наградил певца орденом "За мужество".

Ситуация на юго-востоке Украины начала обостряться в конце февраля 2014 года, когда население Донбасса выразило протест против госпереворота в Киеве. В ответ новая власть развязала боевые действия с участием армии, Национальной гвардии, батальонов МВД и добровольческих группировок.

