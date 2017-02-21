В Москве найдено тело восьмиклассницы

В одной из квартир на Бибиревской улице обнаружена мертвой восьмиклассница. Признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано.
Девочка могла скончаться вследствие острой сердечно-сосудистой недостаточности, передает Life.ru. Также рассматривается версия самоубийства: рядом с трупом найдены две колбы с неустановленными таблетками и записка.
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