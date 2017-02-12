Москвич поджег бездомную на чердаке

В Москве мужчина напал на бездомную на чердаке жилого дома. Злоумышленник облил женщину горючей жидкостью и поджег.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать преступник: им оказался безработный местный житель 1996 года рождения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
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