На Белорусском направлении МЖД произошел сбой

На Белорусском направлении Московской железной дороги поезда двигаются с отставанием от графика. О задержках рассказали в пресс-службе перевозчика.

"Перегон Москва Смоленская – Фили: поезд №6505 (Москва– Голицыно) задержан на 13 минут", – говорится в сообщении компании. Сбой в движении поездов произошел из-за хулиганов, передает агентство городских новостей "Москва".

