В Москве в горящих гаражах погибли два человека

На западе Москвы в ночь на 12 февраля загорелся гаражный комплекс. В результате происшествия погибли два человека: их тела обнаружили сотрудники МЧС при разборе завалов после ликвидации возгорания.
По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работают следователи, передает РЕН ТВ.
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