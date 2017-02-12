В Москве в горящих гаражах погибли два человека

На западе Москвы в ночь на 12 февраля загорелся гаражный комплекс. В результате происшествия погибли два человека: их тела обнаружили сотрудники МЧС при разборе завалов после ликвидации возгорания.

По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работают следователи, передает РЕН ТВ.



