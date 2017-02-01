Украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ

Украинские военные обстреляли из установки "Бук" беспилотник, принадлежащий миссии ОБСЕ. Происшествие случилось в районе Авдеевки на территории Донецкой народной республики.

Беспилотник осуществлял наблюдение за режимом прекращения огня, передает газета "Известия". О дальнейшей судьбе аппарата ОБСЕ ничего неизвестно.