Украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ

Огнем была охвачена квартира на последнем этаже здания
Украинские военные обстреляли из установки "Бук" беспилотник, принадлежащий миссии ОБСЕ. Происшествие случилось в районе Авдеевки на территории Донецкой народной республики.
Беспилотник осуществлял наблюдение за режимом прекращения огня, передает газета "Известия". О дальнейшей судьбе аппарата ОБСЕ ничего неизвестно.
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