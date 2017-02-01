В жилом доме в центре Москвы случился пожар

В Грузинском переулке в центре Москвы загорелся жилой дом. По предварительным данным, огонь возник в квартире на последнем этаже здания.

В результате происшествия пострадали два человека. Жильцы пытались самостоятельно справиться с огнем, но у них ничего не вышло и они покинули помещение, передает Life.ru. На месте пожара работают сотрудники экстренных служб города.