Мужчину убили в Москве из-за 50 тысяч рублей

Вблизи одного их жилых домов по Луговой улице в поселке Десна в Новой Москве было найдено тело 40-летнего мужчины. При наружном осмотре у него были зафиксированы кровоподтек правого глаза и черепно-мозговая травма. По версии следствия, группа злоумышленников напала и нанесла ему удары в область головы, передает агентство городских новостей "Москва". После этого они похитили принадлежащее мужчине имущество на сумму свыше 50 тысяч рублей и скрылись. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Разбой". Ведется поиск подозреваемых.