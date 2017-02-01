Салон сотовой связи в Москве обокрали на 700 тысяч

Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям
Мужчина в маске вошел в салон сотовой связи на Саянской улице на востоке столицы и, угрожая менеджерам предметом, похожим на пистолет, похитил 12 телефонов, передает агентство городских новостей "Москва". Речь идет о смартфонах iPhone различных моделей и конфигураций. Материальный ущерб оценивается в 700 тысяч рублей.
В магазине сработала сигнализация, но преступник успел скрыться до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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