В московском метро девушка искусала пассажирку

В Москве на станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии произошла ссора между двумя девушками. Как сообщает Life.ru, одна из участниц конфликта набросилась на оппонентку и искусала ее.
Прибывшие врачи зафиксировали у пострадавшей характерные раны в области кистей рук и доставили ее в больницу. Полиция выясняет причину инцидента.
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