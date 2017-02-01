Актрису сериала "След" обвинили в краже

Полиция предъявила обвинение в попытке кражи трех бутылок алкоголя – двух бутылок шампанского и одной бутылки виски – актрисе и модели Марине Москвиной и ее подруге Юлии Морозовой, передает телеканал "360". Сообщается, что инцидент произошел во время корпоратива Росгосстрах банка, который проходил 26 декабря а отеле "Корстон".

Защитник одной из обвиняемых рассказал, что девушки не были приглашены на мероприятие – они увидели объявление о вечеринке со свободным входом и решили пойти туда, чтобы "познакомиться с красивыми мужчинами". "Познакомиться не удалось, решила хоть шампанского взять", – отметил адвокат Михаил Ошеров.

По словам защиты, девушки взяли взяли бутылку шампанского "Абрау Дюрсо" и бутылку виски Jameson. Также одну бутылку шампанского им передала официантка банкетного зала. Позже сотрудница Росгосстрах банка вызвала охрану гостиницы, а та передала нарушительниц полиции.

Девушки признали свою вину, как считают адвокаты, под психологическим давлением. Согласно вменяемой статье девушкам грозит до семи лет лишения свободы. Обе обвиняемые участвуют в съемках для модных журналах в качестве фотомоделей. Марина Москвина также снималась в эпизодической роли в сериале "След".