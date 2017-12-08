В Москве вычислили серийного маньяка

В Москве может орудовать маньяк. Его почерк – обматывать головы жертв скотчем.

Так, вчера в одну из столичных больниц поступила женщина, которая чудом выжила, выбравшись из холодной Москвы-реки. Голова пострадавшей была обмотана полиэтиленовой пленкой и скотчем. Этот случай похож на расследуемое Следственным комитетом России дело о смерти москвича. Молодого человека нашли в одном из парков столицы. Голова погибшего была обмотана скотчем.

Телеканалу "Мир 24" удалось узнать подробности нападения на женщину. Вечером 6 декабря в полицию поступило сообщение от молодого человека. По его словам, дверь квартиры, где он проживал вместе с матерью, вскрыта. Из дома пропал ноутбук. Кроме того, юноша не мог выйти на связь с родительницей. Ее нашли спустя несколько часов в больнице. В медицинском учреждении полицейским сообщили, что к ним "из Москвы-реки пришла неизвестная женщина в спортивном костюме, голова которой обмотана скотчем".

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов уверен, что гибель молодого человека в парке и покушение на женщину – дело рук одного человека. Он уверен, что в столице орудует серийный маньяк. "Хотя "серия" все-таки подразумевает большее количество трупов, но тот факт, что эти жертвы и эти преступления так или иначе связаны между собой, вне сомнений. Похоже, что это одна и та же рука, один и тот же почерк", – приводит телеканал слова эксперта.

Он подчеркивает, что обматывание жертвы скотчем – не классический прием для убийцы. "Обычно дал молотком по голове или ножом в спину – и все. Но тут ведь надо перемотать, потратить на это время, силы, заранее запастись скотчем. Пока не скажу, что это ритуальные убийства, но близко к этому. Убийцу что-то связывает с жертвами, какие-то личные мотивы, и очень для него значимые. Убийца демонстративно проявляет себя и там, и там, и что-то за этим стоит. Что – пока трудно сказать. Все эти люди, вероятно, как-то связаны между собой, поэтому выбор жертв не случаен", – отмечает психиатр.