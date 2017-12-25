Москвичку на новогоднем корпоративе изнасиловал коллега

Злополучная вечеринка состоялась 22 декабря в бизнес-центре "Кусково". Над 33-летней жительницей столицы надругался 29-летний коллега.

Молодая женщина рассказала полицейским, что на корпоративе они остались в какой-то момент наедине с сослуживцем. Мужчина стал срывать с нее одежду, при этом порвав платье, колготки и трусики, а затем изнасиловал.

Жертва призналась полицейским, что с предполагаемым преступником она раньше уже вступала в интимную связь. Однако в этот раз, по ее словам, все было отнюдь не добровольно, передает РЕН ТВ.

Напомним, в феврале этого года в столичном бизнес-центре "Оружейный" была изнасилована 18-летняя уборщица. По словам пострадавшей, преступник затащил ее в подсобку и надругался.

Охранник бизнес-центра заплатил девушке 50 тысяч рублей, чтобы та не обращалась в полицию. Предположительно, нападение совершил один из его коллег.

Вопиющий случай изнасилования произошел и в сентябре прошлого года. В полицию обратилась 19-летняя студентка медицинского вуза, которая подрабатывала санитаркой в Федеральном научном клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. В совершении преступления она обвинила 28-летнего медбрата, уроженца Узбекистана.

В полиции уточнили, что насильник лишил девушку невинности. Ее в бессознательном состоянии обнаружили коллеги.