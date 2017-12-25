Москвичку на новогоднем корпоративе изнасиловал коллега
Молодая женщина рассказала полицейским, что на корпоративе они остались в какой-то момент наедине с сослуживцем. Мужчина стал срывать с нее одежду, при этом порвав платье, колготки и трусики, а затем изнасиловал.
Жертва призналась полицейским, что с предполагаемым преступником она раньше уже вступала в интимную связь. Однако в этот раз, по ее словам, все было отнюдь не добровольно, передает РЕН ТВ.
Напомним, в феврале этого года в столичном бизнес-центре "Оружейный" была изнасилована 18-летняя уборщица. По словам пострадавшей, преступник затащил ее в подсобку и надругался.
Охранник бизнес-центра заплатил девушке 50 тысяч рублей, чтобы та не обращалась в полицию. Предположительно, нападение совершил один из его коллег.
Вопиющий случай изнасилования произошел и в сентябре прошлого года. В полицию обратилась 19-летняя студентка медицинского вуза, которая подрабатывала санитаркой в Федеральном научном клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. В совершении преступления она обвинила 28-летнего медбрата, уроженца Узбекистана.
В полиции уточнили, что насильник лишил девушку невинности. Ее в бессознательном состоянии обнаружили коллеги.
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