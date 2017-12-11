Москвич изнасиловал горничную после уборки его квартиры

Житель Москвы надругался над уборщицей. Как рассказала пострадавшая, она нашла в интернете подработку по уборке квартиры. После переписки с потенциальным работодателем горничная согласилась на предложенные условия, передает РЕН ТВ.

Женщина приехала по адресу и убралась в квартире. Однако хозяин жилища вместо оплаты изнасиловал горничную. После ЧП женщина обратилась в полицию. Правоохранители уже задержали 25-летнего подозреваемого.