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Происшествия

Москвич изнасиловал горничную после уборки его квартиры

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Житель Москвы надругался над уборщицей. Как рассказала пострадавшая, она нашла в интернете подработку по уборке квартиры. После переписки с потенциальным работодателем горничная согласилась на предложенные условия, передает РЕН ТВ.

Женщина приехала по адресу и убралась в квартире. Однако хозяин жилища вместо оплаты изнасиловал горничную. После ЧП женщина обратилась в полицию. Правоохранители уже задержали 25-летнего подозреваемого.

11 декабря 2017, 20:41

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