В Москве под мостом застряли два грузовика

В ночь на пятницу в столице под Лефортовским мостом застряли два грузовика. Из-за ЧП было полностью перекрыто движение на Красноказарменной набережной, передает "Газета.ru".

По словам очевидцев, водитель фуры зацепил низкий пролет моста крышей полуприцепа. После этого бортами с автопоездом зацепился грузовик дорожных служб.