В Москве под мостом застряли два грузовика

В ночь на пятницу в столице под Лефортовским мостом застряли два грузовика. Из-за ЧП было полностью перекрыто движение на Красноказарменной набережной, передает "Газета.ru".
По словам очевидцев, водитель фуры зацепил низкий пролет моста крышей полуприцепа. После этого бортами с автопоездом зацепился грузовик дорожных служб.
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