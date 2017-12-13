В движении электричек в Москве произошел сбой

Движение пригородных поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги задерживается в обоих направлениях, передает сетевое издание m24.ru. Причины сбоя уточняются. Сообщается, что на данный момент задержаны электрички из Звенигорода до Лобни, из Бородино до Москвы и из Голицыно до Подольска.

