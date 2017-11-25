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Происшествия

В Москве подростки насмерть забили друга

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Возле одного из домов на Шипиловской улице на юге Москвы было обнаружено тело молодого человека 1992 года рождения, передает Life.ru. Полиция выяснила, что смертельные травмы он получил после совместной пьянки с группой подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Все подозреваемые были найдены. Один из них задержан, трое отпущены под подписку о невыезде.

25 ноября 2017, 13:34

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