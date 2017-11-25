В Москве подростки насмерть забили друга

Возле одного из домов на Шипиловской улице на юге Москвы было обнаружено тело молодого человека 1992 года рождения, передает Life.ru. Полиция выяснила, что смертельные травмы он получил после совместной пьянки с группой подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Все подозреваемые были найдены. Один из них задержан, трое отпущены под подписку о невыезде.
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