Мужчина насмерть замерз в Москве

В районе Лефортово на юго-востоке Москвы мужчина получил сильное обморожение кистей рук и стоп, передает "РЕН ТВ". Пострадавшему удалось обратиться за помощью к медикам. Однако через час после попадания в больницу от полученных повреждений он скончался. По факту произошедшего проводится проверка.