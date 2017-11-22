Безработный откусил москвичу ухо

На юго-западе столицы мужчина беспричинно набросился на прохожего и откусил ему ухо. ЧП произошло возле одного из домов на улице Саморы Машела, передает агентство "Москва".

Врачи диагностировали у потерпевшего травматическую ампутацию левого уха. Подозреваемый задержан, им оказался 21-летний безработный.