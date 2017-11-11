Пожилой москвич пытался убить дочь сковородой

В столице 68-летний мужчина избил свою 40-летнюю дочь. Как рассказала пострадавшая, пожилой отец несколько раз ударил ее сковородкой по голове со словами "Я тебя убью", передает "360".

Инцидент произошел в ходе внезапно возникшего между родственниками конфликта. Москвич схватил дочь за волосы и избивал ее пока женщине не удалось вырваться.