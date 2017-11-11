Приезжая из Киргизии упала с Крымского моста в Москву-реку

С Крымского моста в Москву-реку упала 20-летняя девушка. Инцидент произошел утром 11 ноября. Пострадавшую, которой оказалась гражданка Киргизии, удалось спасти, передает портал "Говорит Москва".
По словам девушки, она не рассчитала расстояние и слишком сильно перегнулась через ограждения моста. В результате свалилась в воду.
Проводить в последний путь артиста смогут единицы
29-летний брюнет откровенно высказался об отношениях с балериной
Она не ожидала такого удара от супруга
Артистка рассказала трагическую историю