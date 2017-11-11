Приезжая из Киргизии упала с Крымского моста в Москву-реку

С Крымского моста в Москву-реку упала 20-летняя девушка. Инцидент произошел утром 11 ноября. Пострадавшую, которой оказалась гражданка Киргизии, удалось спасти, передает портал "Говорит Москва".

По словам девушки, она не рассчитала расстояние и слишком сильно перегнулась через ограждения моста. В результате свалилась в воду.