Мужчина с жалобной запиской пытался ограбить банк в Москве

Один из столичных банков на Тихвинской улице попытался ограбить мужчина в медицинской маске. Он вошел в помещение банка и положил перед кассиром записку, передает "360".
Мужчина просил дать ему деньги, иначе он обещал взорвать отделение. "Мне терять нечего, я скоро умру, а так хоть семье оставлю", – говорилось в послании.
Однако у грабителя не выдержали и нервы и он сбежал. Отмечается, что мужчина скрылся без денег.
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