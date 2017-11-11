Мужчина с жалобной запиской пытался ограбить банк в Москве

Один из столичных банков на Тихвинской улице попытался ограбить мужчина в медицинской маске. Он вошел в помещение банка и положил перед кассиром записку, передает "360".

Мужчина просил дать ему деньги, иначе он обещал взорвать отделение. "Мне терять нечего, я скоро умру, а так хоть семье оставлю", – говорилось в послании.

Однако у грабителя не выдержали и нервы и он сбежал. Отмечается, что мужчина скрылся без денег.