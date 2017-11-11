Азиаты изрезали ножами четырех москвичей

Умер Михаил Задорнов Обрушение дома в Ижевске Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Суббота 11 ноября
Лента новостей
18:10
Максакова: Мои дети живут с убийцей
17:22
Сексуальная Деми Мур хорошеет с годами
17:05
Дану Борисову в мини высмеяли за морщинистые коленки
16:18
Больная раком сестра известной певицы сошла с ума
15:25
Ирина Безрукова откровенно о личной жизни
14:41
Интеграция метро и МЦК с железной дорогой завершится через год
14:31
Ольга Орлова взбесилась из-за упрека о Жанне Фриске
13:07
"Сам пришел": Трамп и Путин пошептались на глазах толпы
13:06
Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
12:33
Жена Джигарханяна заговорила о публичных унижениях
11:55
Бузову продают за 1,5 миллиона рублей
11:19
Михаил Задорнов записал прощальное видео
10:49
Как живет вдова Ильи Олейникова
10:23
Друг рассказал о последних днях Задорнова
22:00
"Задорнов превратился в фашиста": Хованский посмеялся над смертью сатирика
21:57
На Урале КамАЗ насмерть задавил ребенка
21:46
В последнем интервью Задорнов рассказал о конце света
21:07
"Так уйти надо заслужить": В России скорбят о Задорнове
20:38
Менеджера "Газпрома" забили до полусмерти арматурой (видео)
20:31
Взрыв в доме в Ижевске могли устроить из личной неприязни
20:31
США ответят за охоту на россиян
20:14
Звезда "Битвы экстрасенсов" огласила предвыборную программу
20:06
Безумные регионы: вызов на дуэль за фильм "Матильда"
19:46
Рабочие чудом спаслись при ЧП на скважине в Коми (видео)
18:59
Шестьдесят тысяч квадратных метров ОАЗИСа в Москве
18:57
На Украине сделали заявление об аресте Порошенко
18:48
Пассажиры метро Петербурга пожаловались на дым
18:44
Рак Задорнова назвали расплатой
18:16
Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского
18:03
Законопроект о СМИ-иноагентах могут принять в течение недели
18:00
Чем Задорнов бесил украинцев
17:48
Трамп вцепился в руку Путина на саммите
17:45
Чем Россия удивит арабский рынок оружия в Дубае
17:41
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 13
17:12
Пострадавшему в афере Этушу заплатили 28 миллионов
17:00
Циничные украинцы поглумились над смертью Задорнова
16:56
Легендарный американский электронный дуэт The Crystal Method возвращается в Россию
16:33
Названа реальная зарплата миллиардера Захарченко
16:29
Совет на выходные
16:28
Ученый рассказал о возможной жизни после смерти
16:25
Стрельба из Mercedes всполошила Москву
16:18
Биткоин пережил очередной обвал
15:46
Раскрыт размер нищенской зарплаты Порошенко
15:40
"Нам их подкинули": мать и сестра Захарченко объяснили свои богатства
15:36
Под Хабаровском предотвратили крупный теракт
15:35
Как Рособрнадзор игнорирует мнение президента
15:27
Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса
15:21
США готовят новую провокацию в Донбассе
15:17
Беглая жена Джигарханяна: Муж живет в скотских условиях
15:06
Госдума разработает законопроект об иноагентах в СМИ
14:55
Разрыв с женой довел актера Матросова до самоубийства
14:55
Названа новая опасность алкоголя для мозга
14:50
Умирающий Задорнов звонил Галкину
14:30
Вину за мировой кризис свалили на Трампа
14:22
Обнародовано предсмертное видео Михаила Задорнова
14:21
Москвичи переплачивают за продукты почти тысячу рублей
14:14
Лавров приложил приспешников Трампа
14:10
Смерть Задорнова перевернула российское ТВ
14:10
Путин выразил соболезнования семье Задорнова
13:59
У покойного Задорнова нашлась юная подруга
13:48
Девушка села в тюрьму за брак с родной матерью
13:48
Звезда сериала "Восток-Запад" о свадьбе
13:27
Стала известна последняя воля Задорнова
13:26
Убитые горем вдова и сестра Задорнова попали в больницу
13:14
Грушевский: Задорнов умирал со смеху над "Мордой красной" Евдокимова
13:03
Путин из самолета позвонил обманутой Малининой
13:02
Как Задорнов сорвал бой новогодних курантов
13:01
Друзей не пустят на похороны Задорнова
12:40
Артист Карцев: Я лежал с Задорновым в одной больнице
12:36
"Я с зарплаты откладывал": Захарченко объяснил свои миллиарды
12:30
Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов
12:28
Съезд "ЕР" обсудит приоритетные задачи партии
12:11
Порошенко посадили в лужу на Первом канале
11:59
Россиян избавят от платы за счетчики
11:56
Неравный бой Задорнова с раком мозга
11:44
Госдума ответит на притеснение российских СМИ в США
11:32
6 лучших рецептов для "женского" завтрака
11:25
Самые искрометные выражения Задорнова
11:19
Дубовицкая рассказала о борьбе Задорнова
11:14
Как жил Михаил Задорнов
11:07
Стала известна цена провокационных заявлений Собчак
11:03
Винокур отказывается верить в смерть Задорнова
11:01
Кобзон раскрыл подробности смерти Задорнова
10:30
Россиянам сократят рабочую неделю
10:28
Михаил Задорнов умер от рака
10:26
Что стало с родными погибшего Александра Дедюшко
10:24
Список погибших при обрушении дома в Ижевске
10:15
Названа страшная опасность жизни рядом с автотрассой
10:06
Трамп странно обошелся с Путиным
10:01
У Джигарханяна нашлась другая женщина
09:42
В новом клипе "Ленинграда" сожгли девушку
09:38
В соцсетях нашли способ публиковать "голые" фото
09:24
На севере Москвы погибла 16-летняя беременная школьница
09:14
Лежащего Билана закидали на концерте
09:03
Польша пообещала Украине "реальные проблемы"
09:03
Раскрыт секрет быстрого похудения
08:54
Перед смертью Королева призналась в болезни
08:49
Главные события Москвы с 10 по 16 ноября
08:43
В Москве школьник забил до смерти 37-летнего собутыльника
08:31
Студентов выселят из общежитий в 2018 году
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Михаил Задорнов умер от рака
Михаил Задорнов записал прощальное видео
"Задорнов превратился в фашиста": Хованский посмеялся над смертью сатирика
Бородину выгоняют из "Дома-2"
У Джигарханяна нашлась другая женщина
Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов
Происшествия

Азиаты изрезали ножами четырех москвичей

прочитано 1201 раз

В столичном районе Бирюлево Западное произошла массовая драка между москвичами и уроженцами одной из азиатских республик. В потасовке участвовали семь человек, передает РЕН ТВ.

В ходе конфликта азиаты нанесли ножевые ранения четырем жителям столицы. Одного из мужчин удалось спасти чудом. Все пострадавшие госпитализированы.

Подозреваемые уже задержаны. Ими оказались молодые люди от 22 до 25 лет. По предварительным данным, они ехали на машине в сторону границы России, чтобы скрыться на родине.

11 ноября 2017, 12:42

комментарии

Политика

США ответят за охоту на россиян
На Украине сделали заявление об аресте Порошенко
Трамп вцепился в руку Путина на саммите
Лавров приложил приспешников Трампа

Шоу-бизнес

Больная раком сестра известной певицы сошла с ума
Катю Семенову парализовало от вида умершей матери
Ирина Безрукова откровенно о личной жизни
Ольга Орлова взбесилась из-за упрека о Жанне Фриске

Проишествия

Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи
У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро

Lifestyle

Пострадавшему в афере Этушу заплатили 28 миллионов
Смерть Задорнова перевернула российское ТВ
Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского
Звезда сериала "Восток-Запад" о свадьбе
Шоу-бизнес

Друзей не пустят на похороны Задорнова

Проводить в последний путь артиста смогут единицы
Шоу-бизнес

Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса

29-летний брюнет откровенно высказался об отношениях с балериной
Шоу-бизнес

Друг рассказал о последних днях Задорнова

По словам священника, юморист был очень мужественным человеком
Шоу-бизнес

Как живет вдова Ильи Олейникова

Ведущий "Городка" скончался пять лет назад 11 ноября

Гороскоп

Совет на выходные
Больной раком Задорнов ждет смерти
Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной
Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года

Фоторепортажи

Как жил Михаил Задорнов
Лежащего Билана закидали на концерте
Российская модель показала свое тело во всей красе
Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"

Спорт

Запад отобрал у России две медали Сочи-2014
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года

Регионы

Взрыв в доме в Ижевске могли устроить из личной неприязни
Менеджера "Газпрома" забили до полусмерти арматурой (видео)
Безумные регионы: вызов на дуэль за фильм "Матильда"
Рабочие чудом спаслись при ЧП на скважине в Коми (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru