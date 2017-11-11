Азиаты изрезали ножами четырех москвичей

В столичном районе Бирюлево Западное произошла массовая драка между москвичами и уроженцами одной из азиатских республик. В потасовке участвовали семь человек, передает РЕН ТВ.

В ходе конфликта азиаты нанесли ножевые ранения четырем жителям столицы. Одного из мужчин удалось спасти чудом. Все пострадавшие госпитализированы.

Подозреваемые уже задержаны. Ими оказались молодые люди от 22 до 25 лет. По предварительным данным, они ехали на машине в сторону границы России, чтобы скрыться на родине.