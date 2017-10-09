Фанату "Спартака" дали 11 лет за убийство юноши в центре Москвы

Суд в столице признал фаната "Спартака" Сергея Мелеинова виновным в убийстве 18-летнего Александра Бармина. Он приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает агентство "Москва".

Трагедия произошла в сентябре 2015 года у станции метро "Цветной бульвар". Между группой молодых людей и 18-летним Барминым возник конфликт. В результате нападавшие нанесли юноше не менее восьми ударов ножом.