В Москве избили вице-мисс России

В Москве была избита Вице-мисс России Ксения Лытнева. Сообщается, что девушка пострадала при попытке помириться со своим возлюбленным.

Любопытные подробности неприятного инцидента, произошедшего с Ксенией Лытневой, раскрыл паблик Mash. По данным сообщества, девушка была избита в офисе своего возлюбленного в центре Москвы. Сообщается, что к столичному бизнесмену девушка пришла, чтобы помириться.

При этом красотка, по всей видимости, хотела поразить возлюбленного самокритичностью, для чего написала на своем лбу "дура". Мужчина этот жест не оценил, а его сотрудники откровенно повеселились. Дошло до рукоприкладства, а побитую девушку выбросили на улицу охранники, передает Mash.

Ксения Лытнева дошла до финала конкурса "Мисс Россия" в 2011 году. Первое место тогда заняла Наталья Гантимурова. Ксения Лытнева стала победительницей в номинации "Народный выбор".

Отметим, летом 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что девушка подралась с посетительницей ночного клуба "Роял Арбат" в центре Москвы. Соперница расцарапала модели лицо и вырвала волосы. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы и переломы. По факту произошедшего была начата проверка.