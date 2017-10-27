Издевательство над котенком попало на видео

Белорусского милицейского из Полоцка уволили за пинок котенка. Такое решение было принято после того, как в Сеть попало видео, на котором задокументировано жестокое отношение к животному.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения видно, как крупный мужчина идет со знакомыми по улице. К нему начинает ластиться котенок, и мужчина замахивается ногой. В этот момент животное отбегает и садится в отдалении. Однако прапорщик не успокаивается, подходит к котенку и пинает его. Животное отлетает в стену и убегает.

– Руководство решило уволить прапорщика с работы в связи с совершением проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел, —отметили в пресс-службе региональной милиции. Кроме того, life.ru сообщает, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными.