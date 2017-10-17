На турецком курорте прогремел взрыв

В турецком городе Мерсин, расположенном на побережье Средиземного моря, произошел врыв. Целью атаки был полицейский автобус, передает RT со ссылкой на CNN Turk.
На месте работают правоохранители, медики и пожарные. Сведений о пострадавших нет.
Mersin'de polis servis aracına bombalı saldırı olmuş.İnşallah can kaybı yoktur. pic.twitter.com/xfDHV3j4Ep— Bahadır (@bahadirkengil) 17 октября 2017 г.
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