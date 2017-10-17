В Домодедово нашли ножи и запрещенную литературу

В одном из служебных помещений аэропорта Домодедово правоохранители обнаружили два ножа и книгу, признанную в России экстремистской. При этом присутствовали граждане Узбекистана и Таджикистана – пятеро иностранцев попали на территорию страны нелегально.

Правоохранители выясняют, кому принадлежат холодное оружие и запрещенная литература, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости. Обстоятельства инцидента устанавливаются.