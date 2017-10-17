В московском ресторане женщина бросила 8-летнего сына

В Москве женщина оставила восьмилетнего сына в ресторане. Менеджер торгового центра, внутри которого расположено заведение, обратилась в полицию.

По предварительным данным, нерадивая мать была сильно пьяна. Она вышла покурить на улицу и скрылась в неизвестном направлении. мальчика отправили в Детскую городскую клиническую больницу № 9, передает телеканал "360".